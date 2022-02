Erste Schätzungen: Transat AT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transat AT wird voraussichtlich am 10.03.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -2,232 CAD. Dies würde einen Gewinn von 22,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Transat AT -2,890 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Transat AT in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 518,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 259,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 41,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,656 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -11,830 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,80 Milliarden CAD, gegenüber 124,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at