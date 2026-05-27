Transat A.T Aktie
WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019
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27.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transat AT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Transat AT wird voraussichtlich am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transat AT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,476 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,580 CAD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,07 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,823 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,06 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,56 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,40 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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