Erste Schätzungen: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transat AT wird sich voraussichtlich am 08.09.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2022 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transat AT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,503 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,060 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4454,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 571,6 Millionen CAD gegenüber 12,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,730 CAD im Vergleich zu -11,830 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden CAD, gegenüber 124,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

