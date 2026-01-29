TransCanada Aktie

TransCanada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJ41 / ISIN: CA87807B1076

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TransCanada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TransCanada öffnet voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,928 CAD je Aktie gegenüber 0,940 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,60 Prozent auf 4,08 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte TransCanada noch 4,02 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 CAD, gegenüber 4,43 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 13,61 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TransCanada Corp Registered Shs

Analysen zu TransCanada Corp Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

TransCanada Corp Registered Shs 49,39 -0,17% TransCanada Corp Registered Shs

