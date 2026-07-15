TransCanada Aktie

TransCanada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJ41 / ISIN: CA87807B1076

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TransCanada stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TransCanada wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,814 CAD je Aktie gegenüber 0,800 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,64 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,90 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,64 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,27 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,89 Milliarden CAD, gegenüber 15,20 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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