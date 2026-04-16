TransCanada Aktie
WKN DE: A2PJ41 / ISIN: CA87807B1076
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TransCanada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TransCanada wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,995 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,940 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll TransCanada im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,44 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,69 CAD, gegenüber 3,27 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 16,26 Milliarden CAD im Vergleich zu 15,20 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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