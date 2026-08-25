Transcontinenta a Aktie
WKN: 264396 / ISIN: CA8935781044
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25.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transcontinental A legt Quartalsergebnis vor
Transcontinental A wird voraussichtlich am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,388 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transcontinental A 0,460 CAD je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 56,57 Prozent auf 297,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 684,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,11 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 2,74 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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