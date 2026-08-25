Transcontinenta a Aktie

Transcontinenta a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 264396 / ISIN: CA8935781044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Transcontinental A legt Quartalsergebnis vor

Transcontinental A wird voraussichtlich am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,388 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transcontinental A 0,460 CAD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 56,57 Prozent auf 297,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 684,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,11 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 2,74 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.

mehr Nachrichten

Analysen zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Transcontinental Inc (A) Voting Subord. 3,36 -0,59% Transcontinental Inc (A) Voting Subord.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen in Grün
Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen