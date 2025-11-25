Erste Schätzungen: Transcontinental A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Transcontinental A wird voraussichtlich am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,878 CAD je Aktie gegenüber 0,570 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 742,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 749,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,65 CAD, gegenüber 1,41 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,81 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at