Transcontinenta a Aktie
WKN: 264396 / ISIN: CA8935781044
|
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transcontinental A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Transcontinental A lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,226 CAD je Aktie gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Transcontinental A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 256,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental A 643,0 Millionen CAD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,04 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Transcontinental A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.12.25
|Ausblick: Transcontinental A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.11.25
|Erste Schätzungen: Transcontinental A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Transcontinental A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.
Aktien in diesem Artikel
|Transcontinental Inc (A) Voting Subord.
|14,40
|-0,69%