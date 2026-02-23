Transcontinenta a Aktie

Transcontinenta a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 264396 / ISIN: CA8935781044

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Transcontinental A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Transcontinental A lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,226 CAD je Aktie gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Transcontinental A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 256,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental A 643,0 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,04 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Transcontinental Inc (A) Voting Subord. 14,40 -0,69%

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
