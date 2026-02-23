Erste Schätzungen: Transcontinental B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transcontinental B veröffentlicht voraussichtlich am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,226 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transcontinental B noch 0,660 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Transcontinental B mit einem Umsatz von insgesamt 256,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 60,06 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 CAD, gegenüber 2,04 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at