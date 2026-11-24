Transcontinenta b Aktie
WKN: 264397 / ISIN: CA8935782034
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24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transcontinental B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transcontinental B wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Transcontinental B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 321,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental B 732,4 Millionen CAD umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 CAD im Vergleich zu 2,04 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden CAD, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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