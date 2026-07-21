Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Transocean veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,011 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,060 USD erwirtschaftet worden.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 956,8 Millionen USD gegenüber 988,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,16 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,040 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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