Erste Schätzungen: Transocean stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Transocean veröffentlicht voraussichtlich am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,083 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,110 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Transocean einen Umsatz von 952,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,760 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,95 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,52 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at