Erste Schätzungen: TransUnion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TransUnion wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TransUnion in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 4,54 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at