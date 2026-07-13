Erste Schätzungen: TransUnion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TransUnion wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,34 Prozent auf 1,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 5,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at