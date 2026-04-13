TransUnion Aktie
WKN DE: A14TUX / ISIN: US89400J1079
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TransUnion vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TransUnion wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TransUnion in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, gegenüber 2,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 5,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransUnion
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: TransUnion vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: TransUnion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: TransUnion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TransUnion
Aktien in diesem Artikel
|TransUnion
|63,00
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.