Erste Schätzungen: TransUnion vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TransUnion wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TransUnion in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, gegenüber 2,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 5,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at