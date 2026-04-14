Erste Schätzungen: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TRATON lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TRATON die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,893 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TRATON noch 0,930 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TRATON in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,50 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,61 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,09 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,05 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at