TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Quartalszahlen voraus
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TRATON äußert sich voraussichtlich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 EUR gegenüber 0,490 EUR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,83 Prozent auf 11,51 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 45,86 Milliarden EUR, gegenüber 44,05 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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