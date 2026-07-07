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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Travel + Leisure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Travel + Leisure gibt voraussichtlich am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Travel + Leisure noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Travel + Leisure 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Travel + Leisure 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,37 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,44 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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