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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Travel + Leisure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Travel + Leisure wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Travel + Leisure noch 1,67 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,08 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD, gegenüber 4,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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