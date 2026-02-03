Travel + Leisure Aktie
WKN DE: A2QPTW / ISIN: US8941641024
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Travel + Leisure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Travel + Leisure lässt sich voraussichtlich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Travel + Leisure die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,02 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,86 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travel + Leisure
|
06:21
|Erste Schätzungen: Travel + Leisure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Travel + Leisure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Travel + Leisure
Aktien in diesem Artikel
|Travel + Leisure
|60,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.