Erste Schätzungen: TravelCenters of America LLC Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TravelCenters of America LLC Registered wird sich voraussichtlich am 02.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll TravelCenters of America LLC Registered nach der Prognose von 1 Analyst 2,20 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,18 USD im Vergleich zu 4,01 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,71 Milliarden USD, gegenüber 7,34 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at