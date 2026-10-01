Erste Schätzungen: Travelers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Travelers wird voraussichtlich am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,83 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,24 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Travelers in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 11,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 27,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,83 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at