Erste Schätzungen: Travelers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Travelers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Travelers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,54 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,96 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,05 Milliarden USD gegenüber 12,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,99 Prozent.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,04 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,47 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 44,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 46,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at