Erste Schätzungen: Travelers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Travelers wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 25 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Travelers noch ein Gewinn pro Aktie von 6,53 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Travelers 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Travelers 12,12 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 27,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,83 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at