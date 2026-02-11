Erste Schätzungen: Treace Medical Concepts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Treace Medical Concepts wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,152 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1420,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Treace Medical Concepts nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 61,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,938 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 212,0 Millionen USD, gegenüber 209,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at