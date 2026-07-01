Erste Schätzungen: Trelleborg (B) legt Quartalsergebnis vor

Trelleborg (B) wird voraussichtlich am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,89 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,04 SEK je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,00 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,55 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,09 SEK, gegenüber 15,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 35,58 Milliarden SEK im Vergleich zu 34,33 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at