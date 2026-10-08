Erste Schätzungen: Trelleborg (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trelleborg (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,07 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,94 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,63 Prozent auf 9,27 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) noch 8,53 Milliarden SEK umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,88 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,76 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,45 Milliarden SEK, gegenüber 34,33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at