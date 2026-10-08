Trelleborg AB Aktie
WKN: 873098 / ISIN: SE0000114837
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Trelleborg (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Trelleborg (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,07 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,94 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,63 Prozent auf 9,27 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) noch 8,53 Milliarden SEK umgesetzt.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,88 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,76 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,45 Milliarden SEK, gegenüber 34,33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trelleborg AB (B)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Trelleborg (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Trelleborg (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Trelleborg (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Trelleborg (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Trelleborg AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Trelleborg AB (B)
|39,66
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.