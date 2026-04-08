Erste Schätzungen: Trelleborg (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trelleborg (B) gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,47 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 SEK erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,87 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,49 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,21 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,76 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,71 Milliarden SEK, gegenüber 34,33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at