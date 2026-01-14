Erste Schätzungen: Trelleborg (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trelleborg (B) wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,32 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) 3,99 SEK je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,21 Prozent auf 8,68 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,78 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,76 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 15,73 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 34,63 Milliarden SEK, gegenüber 34,17 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at