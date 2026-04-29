Erste Schätzungen: Trend Micro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trend Micro präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 84,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 67,46 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,61 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Trend Micro einen Umsatz von 67,50 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 288,87 JPY, gegenüber 262,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 296,58 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 275,98 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at