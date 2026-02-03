Erste Schätzungen: Trend Micro legt Quartalsergebnis vor

Trend Micro wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,318 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trend Micro ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trend Micro in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 457,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 459,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at