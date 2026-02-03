Erste Schätzungen: Trend Micro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trend Micro wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,88 JPY gegenüber 60,57 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trend Micro in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 71,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 69,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 256,86 JPY, gegenüber 259,05 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 274,49 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 272,64 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at