Erste Schätzungen: Trend Micro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trend Micro veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,538 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trend Micro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Trend Micro 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 455,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Trend Micro 442,9 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,84 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at