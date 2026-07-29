Erste Schätzungen: Trend Micro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trend Micro lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 63,05 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 51,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 41,68 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Trend Micro nach den Prognosen von 6 Analysten 72,75 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,41 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 291,06 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 262,42 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 299,90 Milliarden JPY, gegenüber 275,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at