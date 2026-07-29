Erste Schätzungen: Trend Micro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trend Micro präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,396 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 456,5 Millionen USD gegenüber 459,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,62 Prozent.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at