Trend Micro Aktie
WKN: 694245 / ISIN: US89486M2061
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trend Micro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trend Micro präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,395 USD je Aktie gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 477,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 467,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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