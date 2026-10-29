Erste Schätzungen: Trend Micro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trend Micro präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 61,82 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trend Micro 95,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trend Micro in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 75,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 68,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 236,22 JPY im Vergleich zu 262,42 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 300,57 Milliarden JPY, gegenüber 275,98 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net