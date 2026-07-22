Erste Schätzungen: Trent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trent wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,41 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trent 8,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 18,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 57,77 Milliarden INR gegenüber 48,83 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,79 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 32,25 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 242,01 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 200,52 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at