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WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trex äußert sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,508 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 340,2 Millionen USD im Vergleich zu 340,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD aus. Im Vorjahr waren 1,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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