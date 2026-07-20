Erste Schätzungen: Trex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Trex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,634 USD je Aktie gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Trex nach den Prognosen von 19 Analysten 412,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at