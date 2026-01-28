Erste Schätzungen: Trial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trial lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,45 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 24,36 JPY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 340,72 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,08 JPY je Aktie, gegenüber 96,23 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.325,86 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 806,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at