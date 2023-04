Erste Schätzungen: Trican Well Service legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trican Well Service wird voraussichtlich am 11.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,172 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trican Well Service noch 0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,45 Prozent auf 281,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,474 CAD im Vergleich zu 0,320 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 969,4 Millionen CAD, gegenüber 866,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at