Trican Well Service LtdShs Aktie
WKN: 812693 / ISIN: CA8959451037
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Trican Well Service legt Quartalsergebnis vor
Trican Well Service veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,161 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 25,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 344,4 Millionen CAD gegenüber 275,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,590 CAD, gegenüber 0,550 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 980,8 Millionen CAD generiert worden waren.
