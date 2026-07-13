Erste Schätzungen: Trican Well Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trican Well Service wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 220,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,8 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,574 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at