Trican Well Service LtdShs Aktie

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WKN: 812693 / ISIN: CA8959451037

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trican Well Service präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trican Well Service öffnet voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,152 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Trican Well Service einen Gewinn von 0,170 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 26,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 328,9 Millionen CAD gegenüber 259,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,594 CAD je Aktie, gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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