Erste Schätzungen: Trifork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trifork äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,307 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,70 DKK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 57,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 417,7 Millionen DKK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,34 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 219,5 Millionen EUR, gegenüber 1,54 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

