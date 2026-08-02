Trifork Aktie

Trifork für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRT5 / ISIN: CH1111227810

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02.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trifork stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trifork gibt voraussichtlich am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 411,1 Millionen DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,898 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,96 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 235,1 Millionen EUR, gegenüber 1,65 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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