Erste Schätzungen: Trifork stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trifork präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,207 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,220 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 57,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 428,9 Millionen DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,824 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,96 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 235,8 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,65 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at