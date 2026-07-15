TriMas Aktie

TriMas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TriMas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TriMas stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,494 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TriMas noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll TriMas 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 178,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TriMas 274,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 2,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 679,5 Millionen USD, gegenüber 645,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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